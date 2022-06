Das Wiedersehen ist garantiert, den die Bernerin bleibt den SRF-Zuschauern erhalten. Sie wird auch in Zukunft in diversen Unterhaltungssendungen zu sehen sein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Berchtold ihre eigene Samstagabend-Show bekommt. Ab dem Herbst wird sie in «Jaaa! Die Sendung mit Herz» zu sehen sein. Dort geben drei Paare, die aus verschiedenen Gründen nicht geheiratet haben, aber dies gerne tun würden, Einblick in ihre Paarbeziehung. Eine prominent besetzte Jury, zu der auch Berchtold selbst gehört, stellt den Liebespaaren Aufgaben, wirft einen liebevoll-kritischen Blick auf sie – und kürt das Gewinner-Paar, das 20’000 Schweizer Franken für seine Hochzeit bekommt. Ausserdem wird sie «SRF bi de Lüt»-Spezialformate wie «Familiensache» und «Landfrauenküche» sowie die Sendung «Hinter den Hecken» weiterhin moderieren.