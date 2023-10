Raten Sie mal, was Prominente wie Michael von der Heide (51), Linda Fäh (35) und Dina Rossi (31) gemeinsam haben? Vieles, natürlich. Heute aber spielen wir auf ihre glücklichen Ehen und Beziehungen an. Was das Geheimnis ihrer Liebe ist, offenbart Fäh neulich in Zürich beim Opening des 19. Zurich Film Festivals. So erzählt die Schlagersängerin und Ex-Miss-Schweiz, dass sie und ihr Mann Marco Dätwyler (40) schon seit vielen Jahren auf getrennte Schlafzimmer setzen.