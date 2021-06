Mit seiner Brille, seinem Jungengesicht und seinem ausgelassenen Jubel flog er in die Herzen der Zuschauer und bekam den Übernamen «Harry Potter» verpasst. Daraufhin lud ihn David Letterman, 74, in seine berühmte Talkshow ein. «Ich war schon nervös. Aber ich habe so schnell geredet, dass ich keine Zeit hatte, darüber nachzudenken», gab er dem SRF danach zu Protokoll. In der Show wurde er unter anderem gefragt, was passieren würde, wenn der Showmaster eine Schanze hinunterspringen würde. «Sie würden vermutlich einen Salto machen», entgegnete Ammann. «Auf jeden Fall würde es einen Crash geben.»