Im Alter von 16 Jahren ging Manuela Frey von der Kantonsschule ab, um eine Model-Karriere in New York ins Auge zu fassen. Kein leichter Schritt für ihre Eltern. Rückblickend erwies sich dieser Entscheid als goldrichtig. Die Aargauerin ist heute ein international gefragtes Topmodel und lebt noch immer im Big Apple. Aufgrund der Corona-Pandemie verliess Frey die Metropole allerdings vorübergehend und flog im April zurück in die Schweizer Heimat. Aktuell wohnt sie bei ihren Eltern in Brugg AG. Mitten in den Sommerferien trabte sie nun gemeinsam mit ihrer Mutter Beatrix, 54, bei «Blick» für ein Generationengespräch an und verriet bei dieser Gelegenheit Privates aus ihrer Kindheit und Jugend.