Auf Gänggeli-Tour in Bern

Danach gehts über den Nydeggstalden zur Aare hinunter. «Ab 30 Grad gehe ich rein», sagt Francine lachend. Bei einem Aare-Rekordwert von 23,5 Grad heisst das so viel wie: «Lieber nicht.» Sie sei halt «eine Warmduscherin» (und eine «Vorwärtsparkiererin»), sagt Jordi. Und zu ihrer Verteidigung muss man erklären, dass sie nicht direkt neben der Aare grossgeworden ist. Richigen, ihr Heimatdorf, liegt in der Nähe des Bantigers, umgeben von Feldern und Wiesen. Heute lebt Jordi nur ein paar Dörfer weiter. «Aber ich liebe es, auf die Aare zu schauen», sagt sie. Ein Fluss zeige exemplarisch, dass die Veränderung die einzige Konstante im Leben sei. Und genau diese Erkenntnis habe sich in den letzten Jahren fest in ihr verankert. «Darum schwelge ich auch nicht in Erinnerungen, sondern versuche, den Moment zu leben.» Letzte Station ist der Rosengarten mit seinen 250 blühenden Rosen – ein Sinnbild für Francine Jordis Musik. Seit 25 Jahren besingt sie die Liebe, die zarte, die leidenschaftliche, die schmerzliche, die bedingungslose. «Ohne Liebe gibt es kein glückliches Leben», sagt Francine Jordi. Seit der Trennung von Mundartsänger Florian Ast 2012 ist sie offiziell Single.