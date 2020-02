Kinder, die am 29. Februar geboren werden, sind wirklich nicht zu beneiden: Nur alle vier Jahre, in einem Schaltjahr, können sie ihren tatsächlichen Geburtstag feiern. In den drei Jahren dazwischen müssen die Eltern entscheiden: Gratulieren sie ihrem Nachwuchs bereits einen Tag zuvor, am 28. Februar? Zu früh soll ja Unglück bringen. Wählen sie deshalb den 1. März für die Geburtstagsfeier?