Darum hat Bachelor Kenny Siegerin Chiara abserviert

In Thailand, besonders nach der letzten Rose in Bangkok, sprühten zwischen Bachelor Kenny Leemann (26) und Siegerin Chiara (24) die Funken. Alles schien rosig und die beiden verbrachten nach Abschluss der Dreharbeiten noch zwei Tage in der Stadt und erlebten eine «wunderschöne Zeit», wie beide übereinstimmend sagen. Doch zurück in der Schweiz meldete sich Kenny nicht mehr bei Chiara – ganze drei Wochen lang. Die Funkstille (Kenny wehrt sich vehement gegen den Begriff Ghosting) gipfelte in einer Whatsapp-Sprachnachricht, in der er Chiara eröffnete, dass aus ihnen nichts wird.