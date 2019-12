Wir können es kurz machen: Nein, Bachelor Patric Haziri, 29, und seine Auserwählte Grace, 27, sind kein Paar. Einmal mehr ist das unter viel Geknutsche und Gesäusle («Ich bin verliebt, verliebt, verliebt, verliebt, verliebt!») zusammengezimmerte TV-Liebesgebilde in sich zusammengefallen wie ein Kartenhaus.



Ex-Bachelor und Moderator Rafael Beutl, 34, forderte Haziri zum Schluss der 10. Folge der Kuppelshow auf, die Katze aus dem Sack zu lassen. Beutl, der in Sachen nicht haltbare 3+-Liebe ebenfalls Erfahrung hat: «Ich muss diese Frage stellen, auf die wir alle sehnsüchtig gewartet haben: Seid ihr noch ein Paar?»



Die Antwort von Patric: «Wir haben uns, zurück vom Dreh und wieder in der Schweiz, mehrmals getroffen. Doch wir mussten feststellen, dass es einfach nicht passte», sagt er ernüchtert.