«Das stimmt kein bisschen!»

Bachelorette Yara ist sauer über Falschaussage in der Final-Show

Am Montag lief das Finale von «Die Bachelorette» mit der diesjährigen Rosenkavalierin Yara Buol. In der Sendung kam es vom Kommentator allerdings zu einer Aussage über Yaras Familiensituation, die der 25-Jährigen so ganz und gar nicht passt.