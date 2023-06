Bachelorette Yara Buol stellt sich dem Aussagen-Quiz

Während der Sendung wurden von allen Männern sehr viele Sprüche geklopft – viele davon zwar vor der Kamera, aber in Abwesenheit der Bachelorette selbst. Mit der Schweizer Illustrierten stellte sich Yara dem ultimativen Aussagen-Quiz. Weiss sie, wer ganz aus dem Häuschen war, als er sie und ihren Lockenkopf gesehen hat? Oder wer von Anfang an eine ganz spezielle Bindung zu ihr spürte? Im Video erfahrt ihr, wie gut die Bündnerin in unserem Test abgeschnitten hat – und was für ein Fazit sie aus ihren Antworten zieht.