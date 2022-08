Bachelorette Yuliya sucht neue Herausforderungen

Was der Hauptgrund für sie war, diesen mutigen Schritt zu gehen? «Ich habe schon vor einigen Monaten gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler erwarten, von mir unterrichtet zu werden. Ich konnte das so nicht mit gutem Gewissen weiterführen, denn es war offensichtlich, dass dann doch alles an mir hängt.» So entschied Yuliya sich also dazu, ihre Make-up-Schule zu schliessen, weil sie den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler nicht mit vollem Herzblut gerecht werden konnte. Vor Ort wird also ab dem kommenden Jahr nichts mehr geleitet – «ich sage trotzdem niemals nie.»