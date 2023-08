«Du hast Schultern wie Kleiderbügel»

Barbara Lüthi ist in Thalwil ZH aufgewachsen. Ihr Kinderzimmer hatte Blick auf den Zürichsee. «Deshalb zieht es mich immer wieder dorthin, ich bin ein ‹Seemeitli›, wie meine Mutter oft sagte.» Als Lüthi in Zürich Enge ins Gymi kommt, verlagert sich ihr Leben in die Stadt. Ab und an hilft sie in der Boutique ihrer Tante Elisabeth Bossard aus, «der Kaschmir-Queen von Zürich». Dort lernt sie Willi Spiess (58) kennen, der als Designer für ihre Tante arbeitete. «Meine ersten Designs steckte ich an Barbara ab», erzählt er heute in seiner Boutique in der Altstadt. «Du und Elisabeth sagtet mal, dass ich gerade Schultern wie ein Kleiderbügel habe», erinnert sich Lüthi. Beide lachen. Ihr einziges Abendkleid ist von Spiess und etwa 20 Jahre alt. Heute kauft die TV-Frau fast keine Kleider mehr. «Auf meinen Reportagen habe ich gesehen, was Fast Fashion in Asien anrichtet. Dort werden unsere Kleider in Billigarbeit produziert, richten riesige Umweltverschmutzung an.» Mit ihrer Freundin, der SRF-Korrespondentin Cristina Karrer (62) macht sie fifty-fifty: Sie teilen sich einige Stücke – «wenn der Sommer in Südafrika vorbei ist, trage ich die Kleider in der Schweiz».