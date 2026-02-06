Baschi verrät das Geschlecht seines Kindes

Der Titel «Bürgin» soll unter die Haut gehen, meint Baschi. Und die Menschen zum Nachdenken animieren, um sich bewusst zu werden, wie sie von ihrer Familie geprägt wurden. «Es gehört alles dazu: Emotionen, Verlust, Freude, Trauer, Schmerz. Wir haben alle diesen Rucksack zu tragen. Man sucht sich die Familie ja nicht aus, deshalb versucht man, das Beste daraus zu machen. So wurde ich zu Sebastian Bürgin, mit allen Ecken und Kanten. Und das verdanke ich dieser Familie.»