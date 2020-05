Bellers Tod kam überraschend: Wie seine Gattin erklärt, hätte er am Dienstagnachmittag bei ihr im Tessin sein wollen. Da sich Irina in der Schweizer Sonnenstube um ihre Eltern kümmert, hat sich das Paar seit drei Wochen nicht gesehen. Die Vorfreude aufs Wiedersehen war gross. Doch zu diesem kam es nicht mehr. «Walter ist tot, Walter ist tot», sagte Irina am Telefon mit «Blick» schluchzend. Sie habe gestern Abend noch mit ihm telefoniert, er habe getönt wie immer.