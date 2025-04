BBC prophezeit Vincent Gross den Sommerhit 2025

Also hören sich die beiden den Schlagertrack an. «Es ist so europäisch!», meint Scott Mills. «Fühlst du dich nicht gleich, als wärst du in einem All-inclusive-Resort?», fragt Brennan. Auch der Vergleich mit dem Ferienresort-Song «Agadoo» fällt. Von der kleinen Vincent-Gross-Party im Radiostudio hat die BBC sogar ein Video online gestellt. Auf iTunes ist der Titel danach in die Top 70 von Grossbritannien eingestiegen.