Beat Feuz und Freundin Katrin erwarten ihr zweites Kind

Im Juni 2018 wurden Feuz und Triendl, die bereits seit rund 14 Jahren ein Paar sind, zum ersten Mal Eltern: Tochter Clea machte den Skistar zum Vater – eine Rolle, die ihm sehr zusagt. «Das Schönste am Vatersein ist, zu sehen, wie ein Kind aufwächst», schwärmte Feuz im Februar im Interview. «Wie in kurzer Zeit etwas weitergeht, was alles passiert in so einem Körper.»