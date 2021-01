Grosse Freude in der Skination! Beat Feuz hat am Wochenende in Österreich gleich zweimal abgeräumt. Der 33-Jährige gewinnt am Freitag und am Sonntag die Hahnenkamm-Rennen und schreibt Geschichte: Feuz' 15. Weltcupsieg ist auch gleich der 600. Weltcupsieg in der Geschichte des Schweizer Alpin-Teams. Vor dem Schangnauer haben erst fünf Skirennfahrer zwei Abfahrtssiege am selben Wochenende in Kitzbühel gewonnen. Läuft es weiterhin so gut, könnte Feuz gar die vierte kleine Kugel in Serie gewinnen.