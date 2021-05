Beatrice Egli verbringt die nächsten Wochen im Trainingscamp in Zermatt. Und lässt ihre Fans über die Sozialen Medien natürlich daran teilhaben, was sie so macht. Zum Zmorge gibts Haferbrei, dann folgt eine erste Akklimatisierungs-Wanderung durch eine Schlucht, bevor es erstmals ans Eingemachte, den ersten Viertausender, geht. Und Beatrice wäre nicht Beatrice, wenn sie sich nicht auch noch eine Herausforderung für ihre Fans überlegt hätte: «Unterstützt mich und schickt mir ein motivierendes Foto von euch. Ich werde alle eingesendeten Fotos auf eine Fahne drucken und diese stellvertretend für uns alle mit aufs Matterhorn nehmen.» Es scheint fast so, als hätte da jemand eine neue Berufung gefunden.