Beatrice Egli bricht ihr Konzert ab

Beatrice Egli (37) ist am Donnerstag zu Gast am Musikfestival St. Peter at Sunset in Kestenholz SO. Die Vorfreude beim Schlagerstar ist riesig. Schon am Nachmittag postet sie Videos vom Soundcheck auf Instagram. «Noch ist alles leer, aber ich freue mich jetzt schon auf euch», schreibt Egli.