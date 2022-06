Beatrice-Egli-Fans sind sauer

Die Schweizer Fans sind enttäuscht: Immer öfter sagt Schlager-Sängerin Beatrice Egli (33) in ihrer Heimat, der Schweiz, Konzerte ab, häufig ohne Begründung. Das stösst ihrer Fangemeinde sauer auf, denn immerhin gibt sie sich als bodenständigen Schweizer Metzgers-Tochter aus Pfäffikon mit starkem Heimatbezug. Doch statt heimische Kontakte zu pflegen und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern in der Schweiz zu zeigen, dass diese für sie nach wie vor wichtig sind, scheint es, als sage Egli nun erneut einen Auftritt am Open Air Wildhaus in St. Gallen ab.