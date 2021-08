Die beste Vorbereitung nützt nichts, wenn man auf halber Strecke zum Gipfel merkt, dass man die Hälfte vergessen hat. Darum nimmt sich Beatrice Egli schon am Vorabend in der Hörnlihütte viel Zeit, um ihren Kletterrucksack zu packen. «Ich nehme zwei verschiedene Energy-Drinks für den Extra-Shot an Kraft, Steigeisen, Windjacke, Wasser und ein bisschen was zum Snacken mit», erzählte sie.