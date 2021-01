Zum Jahresende gesteht sie, dass sie 2020 als ein sehr emotionales Jahr in Erinnerung behalten werde. «Als es anfing, all diese Absagen meiner Auftritte zu hageln und ich plötzlich so weit weg war von meinem Publi­kum, da wusste ich gar nicht richtig, wohin mit all diesen Gefühlen. Ich war extrem verunsichert.»