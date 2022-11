Beatrice Egli und Bastian Baker flirten vor laufender Kamera

Alles nur Show oder läuft da etwa mehr zwischen zwischen Egli und Baker? Schliesslich sind beide Langzeit-Singles und führen unsere Liste der begehrtesten Schweizer Singles an. Mit ihren erfolgreichen Gesangskarrieren hätten die beiden Schweizer schon mal einiges gemeinsam. «Blick» hat drum sogleich nachgehakt und wollte wissen, was denn da läuft zwischen den beiden? «Wir sind uns vorher schon einige Male über den Weg gelaufen, aber richtig kennengelernt haben wir uns erst am Tag der Sendungsaufzeichnung», so Egli gegenüber «Blick». «Bastian ist ein cooler Typ und ein super Musiker. Aber zwischen uns ist nicht mehr.» Beim Besuch am Konzert des damals rund 20-jährigen Bakers sei sie allerdings schon ins Schwärmen gekommen. «Jeder hat doch seine Verliebtheit im Leben», meint Egli. Auch Baker schwärmt von Egli: «Sie hat eine wunderbare Ausstrahlung, ist herzig und gut drauf. Ich fühlte mich sehr wohl bei ihr.»