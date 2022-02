Nun, dieser Beat – er überrascht immer wieder. Dass er einmal zu einem so hingebungsvollen Vater würde, auch das war für Haas nicht voraussehbar. «Er hatte ja vorher kaum mit Kindern zu tun.» Aber wenn er an seine verspielte Art denke, an all den Schabernack, den sie in der Kindheit gemacht hätten, an Beats «Kobold-Glück» – «dann passt das hervorragend».