Bei seiner neuen Papa-Rolle gerät Cologna ins Schwärmen

In der Saison will er deshalb versuchen, «dass ich nicht immer zu lange weg bin». «Aber wir haben wirklich das Privileg, dass ein Grossteil des Weltcups in Mitteleuropa ist mit der Tour de Ski, wir haben den Weltcup in Davos vor Weihnachten – eine lange Periode, in der ich daheim sein darf», so Cologna. «Die Olympischen Spiele werden dann etwas länger sein, aber Laura kennt diese Situation.» Für seine Frau werde es «sicher ein wenig ein schwierigerer Winter», prophezeite der Langläufer. Doch die junge Familie kann auf die Unterstützung des Umfelds zählen. Auch die Grosseltern packen mit an, die «natürlich Freude haben», wie Cologna lächelnd erzählte. «Und das klappt sicher gut.»