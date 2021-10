Dario Cologna und Ehefrau Laura sind Eltern geworden

Ihren Strahlemann durften die Colognas gar etwas früher als erwartet in der Familie begrüssen. Beim Besuch der Schweizer Illustrierten im August hatten sie verraten, dass die Geburt des Babys im Oktober anstehen würde. Der Kleine konnte es aber ganz offensichtlich kaum erwarten, das Licht der Welt zu erblicken – so, wie auch seine Eltern schon lange auf den Moment hingefiebert hatten, in dem sie den Bub endlich in den Armen halten konnten. «Nun sind wir sehr gespannt, das kleine ‹Poppi› bald kennenzulernen», sagte Laura im Sommer.