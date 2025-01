Bei Simon Ehammer gibt Luna 2025 das Tempo vor

Hochgesteckte Ziele

Sportlich haben beide viel vor. Für Leichtathlet Simon Ehammer beginnt schon bald die neue Wettkampfsaison. Nachdem er in der letzten Saison nach einer Schulteroperation hauptsächlich auf den Weitsprung gesetzt hat, will er in der bevorstehenden auch im Zehnkampf wieder richtig angreifen. Das Highlight: die Freiluft-WM in Tokio im September 2025. Und der Diamond-League-Final findet nächs-tes Jahr in Zürich statt – Ehammer will auch vor heimischem Publikum performen. «Ich trainiere im Moment wie ein Zehnkämpfer, will mich vor allem in den Wurfdisziplinen verbessern.»