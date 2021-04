Auf der Liste tummeln sich auch Schweizer. Die reichsten von ihnen sind allerdings gar keine. Klaus-Michael Kühne («Kühne und Nagel»), der auf der Gesamtrangliste den 58. Platz belegt, lebt zwar seit 45 Jahren in Schindellegi SZ, ist aber gebürtiger Deutscher. Er ist im Besitz von 26,3 Milliarden US-Dollar – also nicht mal ein Sechstel von dem, was Jeff Bezos auf dem Konto hat. Auf Rang 114 findet man den Investor und Bankier Jorge Paulo Lemann mit einem Vermögen von 19,6 Milliarden. Er ist zwar schweizerisch-brasilianischer Doppelbürger, wuchs aber in Rio de Janeiro auf. Heute pendelt er zwischen seinem Wohnsitz dort und dem in Rapperswil-Jona SG. Auf Rang 164 schaffts der Hedge-Fonds-Manager Michael Platt mit 13 Milliarden. Der Brite lebt seit 2010 in Genf.