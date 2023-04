Vor zwanzig Jahren wurde Bianca Sissing (44) im Jahr 2003 als damals 24-Jährige zur schönsten Frau der Schweiz gekürt. Heute glitzern feine, silberne Schattierungen in den langen, schwarzen Haaren der Luzernerin, die sich deswegen nicht minder schön fühlt. Im Gegenteil – Bianca Sissing trägt ihre grauen Haare mit Stolz und wünscht sich, dass weibliches graues Haar auf mehr Anklang in der Gesellschaft stossen würde, so die 44-Jährige auf Instagram: «Warum akzeptiert die Gesellschaft graue Haare bei Männern als schön, charmant, charakterstark, sogar sexy? Aber wenn Frauen graue Haare bekommen, wird es als ‹alt werden› angesehen?» Das sei unfair, findet die werdende Silberfüchsin. «Wenn die Haare einer Frau nicht gefärbt sind, wird es so wahrgenommen, als ob die Frau sich nicht um ihr Aussehen kümmern würde», stellt Sissing fest. «Diese Doppelmoral muss aufhören, und Frauen, die sich entscheiden, ihre grauen Haare nicht zu färben, sollten sich deswegen nicht weniger schön oder sexy fühlen.»