Am Mittwoch traf es in der Pannen-Lotterie Cornelia Boesch, 44. Die «Tagesschau»-Frau wollte in einem Beitrag zu den US-Vorwahlen gerade Washington-Korrespondent Peter Düggeli die Einstiegsfrage stellen, als sie abrupt den Faden verlor. Das klang so: «Dass Buttigieg so weit vorne liegt und dass Joe Biden als ehemaliger Favorit nur auf Platz vier kommt – Peter Düggeli, als Ausgangslage, was bedeutet das für die weiteren ..., für die kommenden ... äh.. für die kommenden ... äh... ehm...», stotterte Boesch und kam für einen Moment nicht weiter. Erst, als sie mit der Handfläche aufs Pult schlug, kam die Erinnerung zurück. «Für die bevorstehenden Vorwahlen», sagte sie zum Korrespondenten, nun wieder mit sicherer Stimme. Und schob rasch ein «tut mir leid!» nach.