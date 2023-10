Zwischen Hollywood und Freiburg

Mit der selben Nonchalance, mit der Marthe Keller einst ihren Wohnort auf die grosse Leinwand bringt, pendelt sie ihr Leben lang zwischen Hollywood, dem New Yorker Broadway und kleinen Theaterbühnen in Europa. Gerade hat sie das Drama «One Life» mit Anthony Hopkins abgedreht, das voraussichtlich Anfang nächstes Jahr in die Kinos kommt. Vom 16. bis zum 19. November spielt sie im Freiburger Theater Equilibre vor jeweils knapp 680 Zuschauenden in «Who Plays Who?». In der Adaption von John Cassavetes «A Woman of Mystery» gibt sie die mysteriöse Frau ohne Namen und Wohnort, die durch die Strassen wandert und zur Projektionsfläche diverser Menschen wird. Was Keller an der Figur beeindruckt: «Sie versucht nicht, zu gefallen.» Anders als sie selbst: «Ich habe Angst, dass ich in dem Moment, in dem ich nicht mehr gefallen möchte, nicht mehr begehrenswert bin. Das Begehren der Leute ist ein Teil meiner Arbeit.»