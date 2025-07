Der definitive Umzug aus den USA in die Schweiz ist für diesen Herbst geplant. Dann will Carlos Leal ganz in Zürich ankommen. Bestenfalls mit einer neuen Bleibe, die auch eine gut ausgestattete Küche bietet. Denn was ihm aus seiner Zeit in L.A., Paris und Madrid geblieben ist, sind seine legendären Dinnerabende. «Ich veranstalte gerne Abendessen mit Leuten, die ich irgendwo getroffen habe. Beim Dreh, bei einem Casting oder im Café. Es gibt Wein und Pasta, und wir reden über Kunst und das Leben. Ich liebe das. Ich will mir gerne wieder so einen Ort schaffen.»