«Als Teenagerin kriegte ich eine Polizeivorladung»

«Anders als auf Dreh habe ich auf der Bühne mehr Eigenverantwortung. Habe es mehr in der Hand, wie sich der Abend entwickelt», sagt Carol Schuler. Immerhin: Ihre zwei Leidenschaften Schauspiel und Singen kann sie oft kombinieren. So auch erstmals als Tessa Ott. Im dritten Zürcher «Tatort», «Schattenkinder» (So, 13. März, 20.05 Uhr SRF 1), wird sie, die in verschiedenen Bands singt, gesanglich mit einem eigenen Lied zu hören sein. Ein eigenes Album? «Ja, das wärs!» Oder Amy Winehouse in einer Verfilmung verkörpern? «Mit dem Drehbuchautor war ich schon in Kontakt, aber seit zwei Jahren geht hier leider nichts mehr», sagt sie. «Langsam wirds knapp. Amy starb mit 27. Ich werde nicht jünger!»