Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse (Friedrich Nietzsche)

Barfuss geht Chris von Rohr über die Terrasse seines kretischen Refugiums, das er seit zehn Jahren mietet. Die Bise weht den Duft des Meeres herbei, lässt die bunten Tücher im Hippie-Stil leicht flattern. Ebenso die Piratenflagge in der Ecke. Die Umgebung weiss: Hier wohnt der Rock-’n’-Roll-Pirat. Fünf Jahre ziehen ins Land nach dem «abverheiten» Date von Patricia und Chris. Seine Musik mag sie immer noch. Sie besucht das vermeintlich letzte Krokus-Konzert im Zürcher Hallenstadion – ohne Chris vorher zu kontaktieren. Danach nimmt sich die Marketingfachfrau eine berufliche Auszeit und geht auf Asienreise. Im Gepäck: von Rohrs soeben erschienene Biografie, der Bestseller «Himmel, Hölle, Rock ’n’ Roll». Sie ist beeindruckt davon, gibt ihm per Whatsapp immer wieder Feedback. Und löst damit in Solothurn ultimative Verwirrung aus: «Erstens war ich erstaunt, dass diese wohlerzogene Frau allein durch Asien reist. Und zweitens fragte ich mich, was sie denn plötzlich von mir möchte.»