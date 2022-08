Christa Rigozzi: Mit den Zwillingen in Sizilien

Ebenfalls auf einer Mittelmeer-Insel in den Familienferien ist Christa Rigozzi (39). Südlich von der Stadt Catania auf Sizilien geniesst die Tessinerin unbeschwerte Tage mit ihrem Mann Giovanni Marchese (38) und den beiden Zwillingsmädchen Alissa und Zoe (5). Auf Rigozzis Instagram-Kanal hat das Model eine ganze Litanei an Ferienfotos gepostet: Die Familie im Pool, die Familie beim Znacht, die Familie beim Strandspaziergang und so weiter und so fort. Auf jeden Fall scheinen die vier ihre Italien-Ferien so richtig zu geniessen. Wir wünschen «Buone Vacanze»!