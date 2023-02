Seit ihrer Jugend ist der Valentins-Schatz von Christa Rigozzi (39) ihr heutiger Ehemann Giovanni Marchese. Dass sich an ihrer tiefen Liebe auch im Jahr 2023 nichts geändert hat, zeigt die Moderatorin auf Instagram und postet Fotos von sich und dem Vater ihrer Zwillings-Töchter – ganz verliebt, versteht sich. Dazu schreibt Christa: «Say yes to love», also «Sag ja zur Liebe». Dazu wünscht sie allen eine schönen Valentinstag – allen voran wohl Giovanni. Zur Feier des Tags der Liebenden stossen Christa und Giovanni mit einem Glas Rosé-Champagner an – ein Prost auf die Liebe!