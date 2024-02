Christina Hänni erntet Shitstorm fürs Haarefärben

Erst informieren – dann färben

Wegen der gängigen Auffassung, dass Haare färben in der Schwangerschaft für das heranwachsende Baby gefährlich sein könnte, hat sich auch Christina Hänni vorgängig informiert, versichert sie. «Ich bin sehr informiert und vorsichtig, was ich darf und was nicht. Es sollte aber jeder Schwangeren persönlich überlassen werden, was sie einhält und was nicht».