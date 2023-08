Luca Hänni und Christina Luft haben geheiratet

Keine zwei Jahre später, Anfang 2022, dann die freudige Nachricht: Die Turteltauben haben sich verlobt. Hoch oben in den Bergen in Zermatt schwebten sie nicht nur über den Nebelschwaden, sondern auch auf Wolke Sieben. Dann begann die Planung für die gemeinsame Zukunft, es wurde ein neues Daheim am Thuner See gekauft und zu ihrem Traumhaus umgebaut – in das man nun auch schon mehrmals einen Blick erhaschen durfte, wenn einer von beiden ein Video oder ein Foto auf Instagram postete.