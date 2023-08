Und so geniessen Luca und Christina die ungestörte Privatsphäre in ihrem Zuhause, hier können sie sich zurückziehen, zur Ruhe kommen und ihren Hobbys nachgehen. Was das für welche sind, zeigt vor allem Luca Hänni, der sich auf der Terrasse am Grill und in seiner luxuriösen Küche als kleiner Starkoch entpuppt. Dabei gewährt er (gewollt oder ungewollt) Einblicke in verschiedene Räume des Hauses.