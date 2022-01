Seit sie das aber begriffen haben, lassen sie die ganze Welt wissen, wie glücklich sie miteinander sind. Einen Meilenstein in ihrer Beziehung legten sie zudem Ende letzten Jahres. Am 29. Dezember verkündete Christina auf Instagram, dass sie und Luca nun Hausbesitzer sind. Zudem schrieb sie: «Es ist unglaublich, wenn ich daran zurückdenke, dass wir uns vor zwei Jahren zu dieser Zeit nicht kannten. Du bist in mein Leben getreten und hast mich wieder an die Liebe glauben lassen zu einer Zeit, in der ich nicht mal wusste, was das bedeutet.»