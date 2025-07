Christina Hänni hat nach Spitalbesuch endlich Klarheit

«Endlich wieder was Positives hier»

Bevor sich Christina Hänni wieder ihrem «kleinen Schatz», ihrer einjährigen Tochter mit Luca Hänni (30), widmet, sagt sie: «Ein riesiger Stein fällt mir vom Herzen, grosse Erleichterung. Das tut so gut», sagt sie mit strahlenden Augen. «Ich freue mich so! Endlich wieder was Positives hier, gute Laune. Ich habe das Gefühl gehabt, dass in letzter Zeit irgendwie wenig davon kam», sagt sie ernst. In den letzten Monaten musste Christina Hänni einiges durchmachen, angefangen bei ihrem viel zu frühen Show-Aus bei «Let's Dance».