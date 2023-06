Leila Ladari – schamlos scharfzüngig

Ihr erster Auftritt? «Peinlich!»

Aufgewachsen ist Ladari gemeinsam mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester in Aesch BL. Die Mutter, Schweizerin, ist Sexualtherapeutin, der Vater, gebürtiger Tunesier, inzwischen pensionierter Lehrer. Die Eltern lassen Leila früh viel Freiraum. «Obschon es für meinen Vater lässiger gewesen wäre, wenn ich in der Schule bessere Leistungen gebracht hätte. Aber für mich wars auch nicht so lässig, dass mein Vater Lehrer an der Schule war, die ich besuchte.