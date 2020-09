Comedienne Stéphanie Berger ist frisch verliebt!

Neun Jahre lang blieb es still um das Liebesleben von Comedienne Stéphanie Berger, 42. Nach der Trennung von ihrem Ehemann war die Bühnenfrau Single. Nun aber gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben, wie Berger in der SRF1-Sendung «Persönlich» am Sonntag versehentlich ausplauderte – und bestätigte: Sie ist frisch verliebt!