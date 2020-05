Herzzerreissendes Adieu

Corona zwingt Stéphanie Berger zu schwerem Schritt

Die ausbleibenden Einnahmen in der Corona-Krise zwingen Stéphanie Berger zu einem drastischen Schritt. Die Komikerin musste ihrer langjährigen Mitarbeiterin per Ende Mai kündigen. Trotz aller Rückschläge geht die Bernerin die Zukunft aber optimistisch an.