Corinne Suter fokussiert nach Saison-Abbruch auf ihr privates Glück

Die Skirennfahrerin blickt auf erfolgreiche wie aufwühlende Wochen zurück. Vor Monatsfrist sicherte sie sich dank zwei zweiten Plätzen in Crans-Montana VS vorzeitig den Disziplinen-Weltcup in der Abfahrt. Und als am 7. März der Weltcup-Final in Cortina abgesagt wurde, stand sie unvermittelt auch als Siegerin in der Super-G-Wertung fest. Die ersten Gratulationen erreichten sie auf dem Weg ins Trainingslager in Sils GR: «Ich habe es anfänglich gar nicht kapiert, was eigentlich los ist, und wurde fast ein bisschen hässig über die vielen SMS.»