In einem Instagram Post schreibt die 28-Jährige: «Abschiede sind das Schlimmste. ich werde dich immer lieben!» Dazu setzt sie ein weisses Herz und ein Emoji einer Friedenstaube. Auf dem ersten Foto ist Corinne mit ihrem Nikito zu sehen, wie sie sich an ihn schmiegt und fröhlich in die Kamera lächelt. Das zweite Bild ist ein einzelnes Foto von Nikito, doch es ist die dritte Aufnahme in dieser Reihe, die einem besonders ans Herz geht, als man Corinnes Hand sieht, wie sie liebevoll über Nikitos Decke streicht, die Haare des Pferdes noch überall darauf verteilt.