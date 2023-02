Wer mutig ist – wie etwa Corinne Suter und Jasmine Flury –, kann die Hände dann auch loslassen, solange Person eins die Beine von Person zwei festhält. Dann kann Person zwei die Arme ausbreiten und man befindet sich praktisch direkt in der bekannten Szene des Films «Titanic», in der Rose und Jack am Bug des Schiffes auf der Reling stehen, Jack die Arme von Rose ausbreitet, während sie die Augen schliesst. Er umfasst ihre Taille, sagt ihr, sie solle die Augen öffnen und Rose ist überwältigt von dem Gefühl und sagt: «Ich fliege, Jack!»