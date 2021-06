Für Luca Hänni und Christina Luft wird der Auftritt bei «Let's Dance - Die grosse Profi-Challenge» ein ganz besonderer, in mehrfacher Hinsicht. So werden der Schweizer Sänger und seine Freundin zum ersten Mal offiziell als Liebespaar bei «Let's Dance» zu sehen sein. «Wir freuen uns riesig darauf, es wird etwas ganz Besonderes. Denn wir kehren das erste Mal als Paar zurück auf die Fläche. Wir sind beide sehr aufgeregt», schrieben sie in ihrer Instastory.