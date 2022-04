Daniel Humm bestätigt Beziehung mit Demi Moore

Anfangs März zeigten sie sich an der Pariser Fashion Week zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Vergangene Woche besuchten sie zusammen eine Vernissage in New York. Logisch, dass bald spekuliert wurde, ob der Schweizer Spitzenkoch Daniel Humm (46) und der Hollywood-Star Demi Moore (59) ein Paar sind.