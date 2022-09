So findet sich Cologna in einem ziemlich anderen Setting wieder. «Ich habe mich in den letzten Monaten völlig neu organisiert, lebe einen neuen Rhythmus. Plötzlich bin ich immer zu Hause», sagt er in einem Interview mit dem «Blick». «Ich war vorher sehr oft weg. Ich habe zwar immer mitgeholfen. Aber Laura hat unser Zuhause gemanagt. Nun musste ich meinen Platz neu finden», erklärt er die Umstellung im Familienbetrieb. Jetzt ist es vor allem Leano, der den Takt angibt. «Ich habe schon gemerkt, dass ich ein rechter Egoist war. Mein Leben hat sich um mich und meine Bedürfnisse gedreht. Laura hat sich auch oft mir angepasst. Mit Leano ist das anders.»